Redmi 9C to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera odbyła się w Malezji. Urządzenie jest ciekawe i z pewnością będzie cieszyć się zainteresowaniem. Głównie z racji tego, że cena Redmi 9C jest naprawdę atrakcyjna. Zobaczmy więc, co ten niedrogi smartfon ma do zaoferowania. Sprzedaż ruszy w lipcu.