Mate 40 Pro to nadchodzący flagowiec Huawei, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie roku. Pewne plotki sugerowały, że producent zaimplementuje kamerę pod ekranem. Cóż, wygląda na to, że Huawei Mate 40 Pro nie dostanie takiego aparatu. Sugeruje to jeden ze sprawdzonych w przeszłości leakerów.