Honor X10 Max 5G to nadchodzący, duży smartfon submarki Huawei. Wiemy, że otrzyma ekran o przekątnej ponad 7 cali. Teraz mamy okazję zobaczyć go na nowych zdjęciach. Specyfikacja techniczna modelu Honor X10 Max 5G wyciekła do sieci już wcześniej. Premiera tego telefonu odbędzie się już w przyszłym miesiącu.