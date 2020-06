Redmi 9 na wybranych rynkach może zadebiutować pod marką POCO

Redmi 9 to tańszy smartfon submarki Xiaomi, który na wybranych rynkach może zadebiutować pod marką POCO. Plany firmy ujawnia strona TUV Rheinland, gdzie dostrzeżono informację. Nie wiadomo, pod jaką dokładnie nazwą POCO trafi Redmi 9 na wybrane rynki. Nie wiadomo również, jakie będą to państwa.

Redmi 9 debiutował wcześniej w tym miesiącu. To smartfon, którym Xiaomi chce wyznaczać nowe trendy na rynku tańszych telefonów. Co jednak ciekawe, w części krajów to urządzenie może zostać wprowadzone pod marką POCO. Skąd to wiemy?

Plany Xiaomi może ujawniać strona TUV Rheinland, gdzie nadano stosowne certyfikaty. Obok zwykłych wersji Redmi 9 pojawia się także model oznaczony ciągiem znaków M2004J19PI z dopiskiem POCO w nawiasie. Dlatego sugeruje się, że jest to po prostu przebrandowany smartfon.

Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać. Nazwa tego smartfona POCO jest tajemnicą. Nie wiemy też, na jakie rynki Redmi 9 miałby trafić pod nowym nazewnictwem. O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas. W każdym razie, dane techniczne Redmi 9 znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi 9 – dane techniczne

6,53-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)



procesor MediaTek Helio G80

3 lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM

32 lub 64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności 512 GB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC (opcjonalnie)

modem 4G

dual SM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198 gramów

Android 10 z nakładką MIUI

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło