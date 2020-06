OnePlus Nord 5G to nowy smartfon chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Carl Pei i Pete Lau zdają się to potwierdzać. Oba panowanie na Twitterze przekazali, że ich marka przygotowuje coś nowego. Nie powiedziano jasno, że będzie to OnePlus Nord 5G, ale dotychczasowe plotki na to właśnie wskazują.

OnePlus Nord 5G to nadchodzący smartfon chińskiego producenta, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Teraz dowiadujemy się, że jego premiera musi być nieodległa. Pete Lau oraz Carl Pei, czyli założyciele marki, na Twitterze zapowiedzieli, że w drodze jest coś nowego. Nie ujawniając przy tym, co to dokładnie jest.

Carl Pei i Pete Lau nie przekazali jasno, że tym czymś nowym jest OnePlus Nord 5G. Wszystko jednak na to wskazuje, a już na pewno są to ostatnie plotki. Ponadto marka szykuje w pełni bezprzewodowe słuchawki. Na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

OnePlus Nord 5G będzie tańszym smartfonem od modeli 8 i 8 Pro. Wiemy, że dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 765 oraz modem Snapdragon X52. Tak więc zapewni łączność z sieciami nowej generacji. Znane dane techniczne modelu OnePlus Nord 5G znajdziecie poniżej. Nie są one jeszcze kompletne.



OnePlus Nord 5G – dane techniczne

~6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X52

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z OxygenOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do komunikatora WhatsApp

źródło: Twitter (2)