Realme X3 Pro w TENAA. Są zdjęcia i specyfikacja techniczna

Realme X30 Pro to nowy flagowiec chińskiej marki. Urządzenie zostało dostrzeżone na stronie urzędu TENAA, co przybliża je do rynkowego debiutu. Mamy zdjęcia i jest także częściowa specyfikacja techniczna modelu. Realme X30 Pro otrzyma baterię z bardzo szybkim ładowaniem oraz procesor Qualcomm Snapdragon 865.

Realme X30 Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz dowiadujemy się, że sprzęt jest certyfikowany, a to przybliża go do rynkowego debiutu. Telefon został dostrzeżony na stronie urzędu TENAA. Tam pojawiły się zdjęcia oraz częściowa specyfikacja techniczna.

Realme X30 Pro ma 6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz procesor Qualcomm Snapdragon 865. SoC będzie wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Dane będzie można przechowywać na co najmniej 128 GB miejsca. Wiemy, że producent zastosował szybkie kości UFS 3.1.

Ponadto Realme X30 Pro ma modem 5G i wymiary 160,8 x 75,2 x 8,5 mm. Jest też informacja o baterii 2200 mAh. W rzeczywistości są to dwa akumulatory o łącznej pojemności 4400 mAh, co pozwoli na bardzo szybkie ładowanie. Kompletna specyfikacja na razie jest tajemnicą. Znane dane techniczne Realme X30 Pro znajdziecie poniżej.

Realme X30 Pro – dane techniczne

6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

do 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

160,8 x 75,2 x 8,5 mm

Android 10 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło