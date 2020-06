Galaxy Note 20 Plus to flagowiec marki Samsung, który jest coraz bliżej. Smartfon został dostrzeżony w bazie HTML5Test. Tam pojawiają się pewne informacje o wyświetlaczu. Samsung Galaxy Note 20 Plus otrzyma ekran AMOLED o proporcjach 19,3:9 oraz rozdzielczości QHD+. Przekątna powinna wynieść niespełna 6,9 cala.

Samsung Galaxy Note 20 Plus to większy z nadchodzących flagowców z piórkiem S Pen, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz dostrzeżono go w bazie benchmarku HTML5test. Dzięki temu mamy okazję poznać pewne szczegóły, które obejmują ekran. Rzućmy sobie na to okiem.

Testowany w benchmarku Samsung Galaxy Note 20 Plus miał ekran o proporcjach 19,3:9. Będzie to więc panel nieco dłuższy na bocznej krawędzi. Sugeruje się, że będzie to przekątna w postaci 6,87 cala. Rozdzielczość wyświetlacza to 1444 x 3096 pikseli.

Samsung Galaxy Note 20 Plus zostanie zaprezentowany w sierpniu. Na temat tego smartfona z tygodnia na tydzień wiemy coraz więcej. Część specyfikacji wyciekła już wcześniej. Znane dane techniczne telefonu Samsung Galaxy Note 20 Plus znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Note 20 Plus – dane techniczne

6,87-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1444 x 3096 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 lub Exynos 990

12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z 4 obiektywami – brak szczegółów

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G lub 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165 x 77,2 x 7,6 mm

Android 10 z One UI 2.5

