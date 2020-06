Mi 10 Pro i Xiaomi Mi 10 to kolejne smartfony, których właściciele mogą testować system Android 11 beta. Oprogramowanie jest już dostępne i można je wgrywać. Oczywiście, chętni testerzy mający te telefony Xiaomi muszą mieć na uwadze, że to wczesne wydanie oprogramowania. Android 11 nie został jeszcze sfinalizowany.

Xiaomi Mi 10 Pro i tańszy wariant flagowca dołączają do niewielkiego grona smartfonów, które mogą brać udział w testach systemu Android 11 beta, co zapowiedziano już wcześniej. Firma udostępniła już obrazy, które można instalować. Możliwe to jest z użyciem narzędzia Mi Flash Tool. Oczywiście, wymagany jest odblokowany bootloader.

Chętni właściciele Xiaomi Mi 10 Pro muszą mieć jednak na uwadze to, że flashują swój telefon na własną odpowiedzialność. Na co zresztą producent zwraca uwagę. Android 11 beta to poglądowa wersja oprogramowania, która nie jest pozbawiona błędów. Nie działa tam chociażby Google Pay.

Jeśli chcecie zainstalować system Android 11 beta na własnym egzemplarzu Xiaomi Mi 10 Pro czy tańszym modelu, to stosowne linki znajdziecie w źródle informacji. Tam też znajdują się narzędzia do wgrania oprogramowania. Najpierw jednak warto wykonać backup.

Przed instalacją systemu Android 11 beta na Xiaomi Mi 10 Pro zrób backup

Kopia zapasowa jest konieczna. To tak na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Jak to mówią, lepiej dmuchać na zimne i wykonać backup, gdzie zostaną zarchiwizowane wszystkie dane. Wtedy zawsze będzie można je odzyskać. Finalnej wersji systemu Android 11 dla modeli Xiaomi Mi 10 spodziewajmy się niedługo po tym, jak jego dostępność ogłosi Google.

