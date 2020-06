EMUI 10.1 Stable i Magic UI 3.1 to aktualizacja dla smartfonów Huawei i Honor. Firma postanowił a w końcu opublikować wykaz modeli, które otrzymają nowe oprogramowanie w skali globalnej. Wcześniej mieliśmy listy aktualizacji do EMUI 10.1 Stable i Magic UI 3.1 dla telefonów z Chin. Rzućmy więc sobie na to okiem.