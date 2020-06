HTC U20 5G to nowy smartfon Tajwańczyków. Firma nie poddaje się i pomimo spadków sprzedaży cały czas opracowuje nowe modele. Tym razem jest to telefon z tak zwanej wyższej półki średniej. HTC U20 5G ma procesor Qualcomm Snapdragon 765G oraz duży ekran o przekątnej 6,8 cala. Jest też aparat z czterema obiektywami.

HTC U20 5G to smartfon, który pojawia się w portfolio tajwańskiej firmy. Cena nie została podana, ale wiemy, że sprzęt będzie dostępny na razie na rynku producenta. Wiemy jednak, co urządzenie ma do zaoferowania. Rzućmy sobie okiem na specyfikację techniczną.

HTC U20 5G ma 6,8-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i procesor Qualcomm Snapdragon 765G z 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie Quick Charge 4.0.

Ponadto HTC U20 5G ma poczwórny aparat z głównym sensorem 48 MP. Pozostałe mają matryce 8, 2 i 2 MP. Kamerka do selfie otrzymała 32-megapikselowy sensor. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10. Dokładne dane techniczne HTC U20 5G znajdziecie poniżej.

HTC U20 5G – dane techniczne

6,8-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)



8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 32 MP f/2.0 do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

USB C

czytnik linii papilarnych

171,2 x 78,1 x 9,4 mm

215,5 g

Android 10

źródło