Galaxy Note 20 to flagowiec marki Samsung, który zbliża się wielkimi krokami. Dowiadujemy się, że pojawią się cztery kolory obudowy. Choć pewne źródła mówią też o piątym. Samsung Galaxy Note 20 Plus i mniejszy model trafią na rynek w trzech odcieniach i tylko jeden z nich ma być wspólny. Będzie nim kolor miedziany.

Samsung Galaxy Note 20 był już obiektem wielu przecieków. Premiera zbliża się wielkimi krokami. Plotki sugerują, że najbliższa konferencja Unpacked odbędzie się w okolicy 5 sierpnia. Teraz pojawiają się nowe informacje, które obejmują m.in. planowane kolory obudowy smartfonów. Zobaczmy więc, czego mamy się w niedługim czasie spodziewać.

Plotki mówią o tym, że Samsung Galaxy Note 20 zadebiutuje na rynku w odcieniach miedzi, czarnym, białym/szarym oraz zielonym. Ten ostatni ma być miętowym wariantem. Każdy z dwóch modeli otrzyma trzy kolory obudowy. Wspólnym będzie tylko ten pierwszy, czyli miedziany. W przypadku Plusa ma to być jeszcze czarny i biały.

Samsung Galaxy Note 20 Plus ma te same kolory budowy, co nowe słuchawki Buds

Jak dobrze wiemy, Samsung przygotowuje także nowe Buds Live. Plotki mówią o tym, że Galaxy Note 20 Plus dostanie te same kolory obudowy, co nadchodzące słuchawki bezprzewodowe. Trafią one na rynek w czarnym, białym i miedzianym odcieniu. Premiera jest coraz bliżej.

źródło: Twitter