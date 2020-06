Mi 10 Pro i Xiaomi Mi 10 to pierwsze smartfony marki, które załapały się na finalne wydanie nakładki MIUI 12 Stable. Aktualizacja jest już udostępniana telefony z chińskiej dystrybucji. Tam dostają firmware oznaczony jako MIUI 12.0.1.0. W niedługim czasie aktualizacja powinna zacząć pojawiać się na innych rynkach.

Xiaomi Mi 10 Pro i tańszy wariant flagowca dostają finalną wersję MIUI 12 Stable. To nakładka, którą zapowiedziano już kilka tygodni temu. Potem rozpoczęły się jej beta testy. Początkowo firma planowała zacząć udostępniać ukończone oprogramowanie dopiero od drugiej połowy czerwca. Jednak zdecydowano się na przyspieszenie procesu.

Xiaomi Mi 10 Pro dostaje uaktualnienie MIUI 12.0.1.0 i jest to finalna wersja nowej nakładki chińskiej marki. Aktualizacja na razie udostępniana jest w Państwie Środka. To właściciele smartfonów z tamtejszej dystrybucji mogą instalować nowe oprogramowanie w pierwszej kolejności. Oczywiście, w niedługim czasie software będzie także udostępniany globalnie.

MIUI 12 Stable dla Xiaomi Mi 10 Pro udostępniane drogą OTA waży tylko 820 megabajtów. Wnosi te nowości, które zapowiedziano w trakcie premiery. Tak więc są to nowe, animowane tapety, odświeżona aplikacja aparatu, odświeżony Always on Display i wiele więcej. Teraz czekamy w Europie.

MIUI 12 Stable dla Xiaomi Mi 10 Pro wkrótce też w wersji global

Globalna wersja MIUI 12 z pewnością nie jest odległa. Możliwe, że Xiaomi Mi 10 Pro pochodzący z międzynarodowej dystrybucji zacznie dostawać uaktualnienie jeszcze w tym miesiącu. Na dokładne informacje o dostępności musimy jednak na razie poczekać. Co pewnie nie potrwa długo.

