Motorola One Fusion Plus to nowy smartfon, który doczekał się oficjalnej premiery. Urządzenie ma procesor Qualcomm Snapdragon 730 i poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Ponadto Motorola One Fusion Plus ma ekran bez żadnych wcięć. Przednia kamerka do zdjęć selfie jest po prostu wysuwana.

Motorola One Fusion Plus to smartfon, który pojawiał się w przeciekach. Teraz odbyła się jego premiera. Cena to 300 euro, a w Polsce telefon ma kosztować 1299 złotych. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy – biały i ciemnoniebieski.

Motorola One Fusion Plus ma 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+, który nie ma wcięć. Przedni aparat do selfie jest wysuwany i ma sensor 32 MP. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 730 z 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Ponadto Motorola One Fusion Plus ma aparat z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe kamerki mają matryce 8 (szerokokątna), 5 (makro) i 2 MP (głębia ostrości obrazu). Bateria ma pojemność 5000 mAh. Wspiera jednak tylko ładowarki o mocy do 15 W. Dane techniczne smartfona Motorola One Vision Plus znajdziecie poniżej.

Motorola One Fusion Plus – dane techniczne

6,5-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło