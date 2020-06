Moto E LE to nowy smartfon marki Motorola, który doczekał się przecieku. Tym razem są to rendery prasowe, a nieco wcześniej w sieci pojawiła się także częściowa specyfikacja techniczna. Ta sugeruje nam, że Motorola Moto E LE będzie telefonem z niższej półki cenowej. Zobaczmy, co ten model ma mieć do zaoferowania.