Mi 10 Lite 5G na dniach w Polsce. Jest cena średniaka Xiaomi

Mi 10 Lite 5G to nowy średniak Xiaomi, który na dniach będzie można kupić w Polsce. Smartfon trafi do kraju na początku przyszłego tygodnia. Polska cena Xiaomi Mi 10 Lite 5G jest już znana i wydaje się być atrakcyjna. Urządzenie będzie można zakupić w kraju w dwóch różnych konfiguracjach i trzech kolorach.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G to smartfon, który debiutował w marcu. Wkrótce będzie go można kupić także w Polsce. Już od 8 czerwca, czyli w najbliższy poniedziałek. Cena to 1699 złotych za wariant z 64 GB miejsca na dane. Model mający 128 GB pamięci będzie o 100 złotych droższy.

Xiaomi Mi 10 Lite ma 6,57-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 765G z 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4160 mAh. Telefon ma NFC.

Ponadto Xiaomi Mi 10 Lite 5G ma poczwórny aparat fotograficzny. Główny sensor 48 MP jest wspomagany przez kamerki 8 i dwie 2 MP. Przedni aparat ma matrycę 16 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI. Dane techniczne smartfona Xiaomi Mi 10 Lite 5G znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G – dane techniczne

6,57-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4160 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z MIUI 11

źródło: komunikat prasowy