EMUI 10.1 Stable to aktualizacja, która już trafiła na pierwsze telefony Huawei. W przypadku wybranych modeli Honor jest to Magic UI 3.1. Teraz mamy listę obejmującą aż 36 urządzeń, które mają dostać EMUI 10.1 Stable w Chinach. Oczywiście, aktualizacja trafi także na modele z międzynarodowej dystrybucji.

EMUI 10.1 Stable trafiło już na smartfony Mate 30 i P30 z międzynarodowej dystrybucji. Tymczasem aktualizacja jest także sukcesywnie wdrażana na kolejne modele w Chinach. Zarówno Huawei, jak i submarki Honor. W tym ostatnim przypadku często jest to nakładka pod zmienioną nazwą Magic UI 3.1. Choć w rzeczywistości jest to jedno i to samo oprogramowanie.

Mamy listę wszystkich 36 urządzeń, na które trafi aktualizacja do EMUI 10.1 Stable. Zarówno z logo Huawei, jak i Honor. Są to nie tylko smartfony. Uaktualnienie zostanie udostępnione także na nowsze tablety chińskiej marki. Poniżej lista sprzętów.

Na te urządzenia Huawei i Honor t rafi aktualizacja EMUI 10.1 Stable

Huawei

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Enjoy 10S

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Honor

Honor V30 (Magic UI 3.1)

Honor V30 Pro (Magic UI 3.1)

Honor V20 (Magic UI 3.1)

Honor Magic 2 (Magic UI 3.1)

Honor 20 (Magic UI 3.1)

Honor 20 Pro (Magic UI 3.1)

Honor 20S (Magic UI 3.1)

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 20 Youth Edition

Tablety

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 10,8 cala

Huawei MediaPad M6 84 cala

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Przeczytaj także: Google Maps – triki i sztuczki, które warto znać

źródło: Weibo