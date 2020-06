Redmi 9, Redmi 9A i Redmi 9C – znamy ceny i specyfikacje

Redmi 9, Redmi 9A i Redmi 9C to trzy smartfony, które były obiektem wielu przecieków. Xiaomi wkrótce wprowadzi je do oferty. Sugeruje to duży przeciek, gdzie pojawiły się specyfikacje techniczne oraz ceny. Rzućmy sobie na to okiem.

Ceny serii Redmi 9

Model 9 – cena pomiędzy 160 a 180 euro

Model 9C – cena pomiędzy 130 a 150 euro

Model 9A – cena pomiędzy 100 a 120 euro

Ceny nowych telefonów Xiaomi będą więc atrakcyjne. Z pewnością będą świetnie się sprzedawać. Wyciekły też specyfikacje. Znane dane techniczne modeli Redmi 9, 9A i 9C znajdziecie poniżej.

Redmi 9 – dane techniczne

6,53-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Helio G70

3 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności 512 GB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 5 + 2 MP (w modelu z NFC) lub bez 5 MP (bez NFC)

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC (opcjonalnie)

modem 4G

dual SM

złącze USB C

Android 10 z nakładką MIUI

Redmi 9C – dane techniczne

6,53-calowy ekran o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G35

3 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności 512 GB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 5 + 2 MP (w modelu z NFC) lub bez 5 MP (bez NFC)

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC (opcjonalnie)

modem 4G

dual SM

złącze USB C

Android 10 z nakładką MIUI

Redmi 9A – dane techniczne

6,53-calowy ekran o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G25

3 GB pamięci operacyjnej RAM

32 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności 512 GB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SM

złącze USB C

Android 10 z nakładką MIUI

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać



źródło: Twitter