Honor Play 4 Pro to nowy smartfon submarki Huawei, którego premiera jest blisko. Być może będzie to pierwszy telefon z sensorem LIDAR, który dostanie też iPhone 12 Pro. Wygląda jednak na to, że model chiński marki zadebiutuje wcześniej. Świadczy o tym przeciek w postaci zdjęcia. Na nim widać coś, co przypomina LIDAR.

Honor Play 4 Pro był już obiektem przecieków. Tymczasem w sieci pojawiło się nowe zdjęcie tego telefonu, które opublikowano na łamach serwisu społecznościowego Weibo. Fotka ujawnia nam aparat z czymś, czego spodziewamy się w modelach iPhone 12 Pro. Tak, to sensor LIDAR, który znamy już z tegorocznych iPadów Pro.

iPhone 12 Pro według przecieków też na otrzymać aparat z sensorem LIDAR, czyli Light Detection and Ranging. Jest to technologia, która służy mierzenia odległości na podstawie czasu, który światło potrzebuje do dotarcia do obiektu i powrotu do skanera. Rozwiązanie to wykorzystywane jest m.in. przez NASA. W iPadach Pro działa to dokładnie w odległości do 5 metrów. Możliwe, że twórcy modelu Honor Play 4 Pro także postanowili wykorzystać to rozwiązanie.

Honor Play 4 Pro zadebiutuje przed modelami iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro i dwa tańsze modele telefonów z iOS zobaczymy we wrześniu lub nawet później. Tymczasem Honor Play 4 Pro jest już bardzo blisko. Premiera powinna odbyć się już w czerwcu. Oczywiście, pytanie tylko, kto lepiej wykorzysta możliwości, które daje LIDAR? O tym przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Weibo