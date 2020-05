Galaxy S9, S9 Plus, S8 oraz S8 Plus to smartfony marki Samsung, które otrzymują majowe poprawki bezpieczeństwa. W przypadku pierwszych z wymienionych telefonów nadal nie jest to aktualizacja One UI 2.1. Samsung planuje ją jednak udostępnić w przyszłym miesiącu. Starsze flagowce cały czas są wspierane, co cieszy.

Samsung Galaxy S9, S9 Plus oraz S8 i S8 Plus to starsze flagowce Koreańczyków, który cały czas są wspierane. Wszystkie z wymienionych smartfonów otrzymują majowe poprawki bezpieczeństwa, które są aktualnymi patchami z zabezpieczeniami dla platformy Google, które Android otrzymał już wcześniej w tym miesiącu.

Samsung Galaxy S8 i S8 Plus otrzymują łatki z firmware kończącym się ciągiem znaków DTEA. Majowa aktualizacja dostępna jest m.in. w Wielkiej Brytanii lub Niemczech. Wkrótce powinna pojawić się także na innych rynkach. Modele S9 i S9 Plus też dostają nowe uaktualnienia na kolejnych rynkach. Tak naprawdę właściciele tych urządzeń czekają na One UI 2.1. Wiemy, że to oprogramowanie ma zacząć trafiać na te telefony od czerwca.

Majowe poprawki bezpieczeństwa dla Galaxy S9, S9 Plus, S8 i S8 Plus to nie tylko łatki Androida

Samsung jakiś czas temu omówił majowe poprawki bezpieczeństwa. Zawierają one aktualne patche przygotowane dla systemu Android przez Google. Przy okazji Koreańczycy załatali 19 różnych błędów specyficznych dla ich oprogramowania. Niektóre z tych biuletynów mają status krytyczny.

Warto dodać, że modele Galaxy S9 Samsung obejmuje jeszcze comiesięcznym wsparciem. Natomiast w przypadku telefonów S8 jest to cokwartalne wsparcie. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że niedawno aktualizację bezpieczeństwa dostały także smartfony S7 i S7 edge.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i funkcje dla komunikatora WhatsAppa

źródło (2)