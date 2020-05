Aktualizacja: Wydarzenie Android 11 beta launch jednak nie odbędzie się w planowanym terminie. Google przekazało, że nie jest to odpowiedni moment na świętowanie. Dlatego event nie odbędzie się 3 czerwca. Nastąpi to w późniejszym, na razie jeszcze nieznanym terminie, który to zostanie podany z czasem. Nowa wersja testowa systemu też nie zostanie udostępniona w przyszłym tygodniu.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We’ll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020