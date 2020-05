Motorola One Vision Plus w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

Motorola One Vision Plus to smartfon, którego premiera ma odbyć się w czerwcu. Tymczasem sprzęt pojawił się w Geekbench, a tam częściowa specyfikacja techniczna. W zasadzie mamy potwierdzenie tego, co o modelu Motorola One Vision Plus dowiedzieliśmy się wcześniej. Telefon ma układ Snapdragon 665 z 4 GB RAM.

Motorola One Vision Plus to smartfon, który był już obiektem przecieków. Wtedy poznaliśmy częściową specyfikację techniczną. Teraz sprzęt dostrzeżono w bazie benchmarku Geekbench i tam poznajemy nowe szczegóły. Rzućmy na to okiem.

Testowana w benchmarku Geekbench Motorola One Vision Plus ma procesor Qualcomm Snapdragon 665 oraz 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 9. Baza testu więcej nam nie ujawnia. Co nie zmienia faktu, że o tym smartfonie wiemy więcej.

Motorola One Vision Plus ma 6,3-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy 64 GB miejsca na dane. Na pokładzie jest też czytnik linii papilarnych oraz, co bardzo ważne, moduł NFC, który zapewni możliwość płacenia telefonem w sklepach. Niestety, minusem jest to, że całość pracuje pod kontrolą Androida 9 Pie. Może jednak do premiery coś się w tej kwestii zmienić.

Przeczytaj także: Messenger triki i funkcje, które warto znać

źródło