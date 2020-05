PatchWall to nakładka na system Android TV, który znamy z modeli Xiaomi. Wybrane telewizory niedawno dostały dużą aktualizację oprogramowania z numerkiem 3.0. Teraz zapowiedziano tryb dziecka, który zapewni rodzicom ciekawe funkcje. Pozwolą one na kontrolowanie dostępu do treści oraz bezpieczne korzystanie z urządzeń przez najmłodszych.

Nowości zapowiedział na Twitterze jeden z pracowników Xiaomi, który zajmuje się PatchWall, Eshwar. Wyjaśnił on pokrótce, co takiego wkrótce dostaną telewizory chińskiej marki. Będą to funkcje, które z pewnością docenią rodzice. Co dokładnie wprowadzi wspomniany tryb dziecka?

Mi Fans, we launched „Kids Mode” on Patchwall! One of the most requested feature since OTT in India is not censored! With Kids mode, you get

1. Kids Mode with Parental Lock

2. Safe Universal Search

3. Smart Curation

4. Free Edu content

5. Peace of Mind 🙂#no1SmartTVBrand pic.twitter.com/hOKonzcNxY

— Eshwar (@eshwar_nc) May 27, 2020