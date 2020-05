Android TV ma funkcję Ambient Mode, która dostaje ciekawe rozwiązanie. To wsparcie dla aplikacji Zdjęcia Google, z której na nieużywanym ekranie będzie wyświetlany pokaz slajdów. Opcja nie jest jeszcze szeroko dostępna. Wygląda na to, że nowość dla Ambient Mode włączana jest po stronie serwerów firmy.

Android TV oferuje funkcję Ambient Mode, która odpowiada za wyświetlanie obrazu na ekranie w momencie, gdy telewizor nie jest użytkowany. Można tu wskazać galerię, która składa się z wyselekcjonowanych zdjęć oraz obrazów. Szerokiego wsparcia dla aplikacji Zdjęcia Google nie ma. Tymczasem u wybranych użytkowników zaczyna ona się pojawiać.

Jeden z użytkowników przystawki Xiaomi Mi Box S, która pracuje pod kontrolą systemu Android TV, raportuje, że u niego pojawiły się Zdjęcia Google dla funkcji Ambient Mode. Udostępnił zrzut ekranowy, który widzicie poniżej. Opcja została dodana w aplikacji Home. Widzimy, że wybór spowoduje wyświetlenie pokazu slajdów utworzonych z wybranych fotografii.

Zdjęcia Google w Ambient Mode z Android TV u nielicznych

Na razie nie jest to szeroko dostępna funkcja. Wygląda na to, że firma włącza ją po stronie własnych serwerów. Na pełne wdrożenie obsługi aplikacji Zdjęcia Google dla Ambient Mode jeszcze trochę poczekam. Wygląda jednak na to, że pełny rollout rozwiązania dla telewizorów z systemem Android TV nie jest odległy.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło