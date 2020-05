Realme X50 Pro Play został zaprezentowany w Chinach, gdzie będzie dostępny od 1 czerwca. Zamówienia ruszają już dziś. Cena to 2999 juanów (ok. 1740 złotych) za model z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Są też modele z 8 i 12 GB RAM za 3299 juanów (ok. 1915 złotych) oraz 3999 juanów (ok. 2320 złotych).

Realme X50 Pro Play ma 6,44-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 865. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca i są to kości UFS 3.1. Bateria ma pojemność 4200 mAh i wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 65 W.

Ponadto Realme X50 Pro Play ma poczwórny aparat z głównym sensorem 48 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwie kamerki 2 MP do zdjęć makro oraz głębi ostrości obrazu. Przedni aparat ma sensory 16 i 2 MP. Jest też modem 5G. Dane techniczne smartfona Realme X50 Pro Play znajdziecie poniżej.

Realme X50 Pro Play – dane techniczne

6,44-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 +2 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 16 + 2 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

209 gramów

Android 10 z nakładką producenta

źródło