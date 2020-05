Oppo Reno 4 5G to nowy smartfon Chińczyków, którego premiera może być blisko. Urządzenie doczekało się przecieku. W sieci pojawiły się dwa zdjęcia, na których mamy okazję zobaczyć telefon w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy. Jest też częściowa specyfikacja modelu Oppo Reno 4 5G. Otrzyma ładowanie 65 W.

Oppo Reno 4 5G to smartfon, który był już obiektem przecieków. Mogliśmy go zobaczyć na pewnej fotce. Teraz na łamach chińskiej społecznościówki Weibo pojawiły się nowe zdjęcia. Widzicie je niżej w tym artykule. Jest też widoczna częściowa specyfikacja techniczna.

Oppo Reno 4 5G ma aparat fotograficzny podobnie zaprojektowany do kamery, którą ma LG Velvet. Wizualnie wygląda to całkiem ciekawie. Widać trzy obiektywy, ale nie wiadomo, jakie sensory zastosował producent. To na razie pozostaje tajemnicą. Wiadomo, że telefon otrzyma baterię wspierającą bardzo szybkie ładowanie o mocy 65 W. Jest też informacja o modemie 5G. Kamera ma dostać specjalny tryb nagrywania wideo w nocy.

Oppo Reno 4 5G może już być blisko

Ponadto Oppo Reno 4 otrzyma ekran o rozdzielczości Full HD+. Opublikowane zdjęcia ujawniają co najmniej dwa warianty kolorystyczne obudowy. Na więcej informacji będziemy musieli jeszcze poczekać. Premiera zapewne jest nieodległa. Bliżej debiutu będziemy wiedzieć znacznie więcej.

