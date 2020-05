Motorola One Vision Plus w przecieku. Jest częściowa specyfikacja

Motorola One Vision Plus to nowy średniak firmy, którego premiera jest blisko. Smartfon doczekał się kolejnego przecieku. Tym razem poprzez YouTube’a. Pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że Motorola One Vision Plus dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 730 oraz poczwórny aparat z sensorem 64 MP.

Motorola One Vision Plus była już obiektem przecieków. Teraz doszło do kolejnych. Jest częściowa specyfikacja techniczna tego smartfona. Urządzenie będzie typowym modelem ze średniej półki cenowej. Premiera ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Zobaczmy, co wiemy o tym telefonie.

Motorola One Vision Plus ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 730 oraz 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Jest też duża bateria o pojemności 5000 mAh.

Wiemy też, że Motorola One Vision Plus ma poczwórny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 64 MP, ale pozostałe trzy na razie nie są znane. To samo dotyczy przedniej kamerki, która będzie wysuwana. Znane dane techniczne smartfona Motorola One Vision Plus znajdziecie poniżej.

Motorola One Vision Plus – dane techniczne

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730

4 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM (opcjonalnie)

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

