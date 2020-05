Oppo Reno 4 i Reno 4 Pro certyfikowane. Dostaną szybką ładowarkę

Oppo Reno 4 Pro i Reno 4 to dwa nowe smartfony chińskiej marki, które są już certyfikowane. To przybliża je do rynkowej premiery. Dwa nowe modele dostrzeżono na stronie 3C. Tam pojawia się informacja o modemach 5G oraz szybkiej ładowarce o mocy 65 W. Podobną obsługuje telefon Oppo Ace 2.