Motorola Edge i jej wariant Plus cechują się ciekawym wzornictwem. Smartfony otrzymały prestiżową nagrodę Red Dot za unikalny design. To nie pierwsze wyróżnienie tego typu dla firmy. Wcześniej podobną nagrodę przyznano składanemu smartfonowi Motorola Razr 2019.

Motorola Edge i Motorola Edge Plus to bardzo ciekawie zaprojektowane smartfony. Zostały one zgłoszone do nagrody Red Dot i tym samym znalazły się w gronie 6500 produktów zgłoszonych z do konkursu 60 krajów. Jednak tylko 25% z nich otrzymało wyróżnienia. Wśród nich znalazły się ostatnie modele producenta.

Zespół projektujący nowe smartfony miał kilka celów. Chciał stworzyć telefony cechujące się użytecznością, prostotą, atrakcyjnością i maksymalną wydajnością. Same podzespoły to jedno. W telefonach umieszczono szybkie procesory Qualcomm Snapdragon i zapewniono wsparcie dla sieci 5G, a całość zamknięto w ładnie stylizowanych obudowach.

Wiemy, jak ważne jest nie tylko zaspokajanie potrzeb konsumentów, ale i element zaskoczenia, a rodzina smartfonów motorola edge stanowi jeden krok na dłuższej drodze do płynnie i intuicyjnie działających urządzeń o przełomowym wzornictwie — powiedział Paul Pierce, szef Działu Wzornictwa Luksusowego i Innowacyjnego w Motoroli. Staramy się tworzyć urządzenia, które dostosowują się do użytkowników, a nie odwrotnie. W związku z tym wszystkie decyzje podejmowane podczas tworzenia tych nowych smartfonów koncentrowały się na konsumentach i zwiększaniu użyteczności dzięki praktycznej innowacyjności.

Motorola Edge nie jest pierwszym smartfonem wyróżnionym przez Red Dot. Nagrodę za design dostał także składany model Razr 2019, o czym wspominaliśmy wam w zeszłym miesiącu.

źródło: komunikat prasowy