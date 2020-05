Xiaomi Mi 10 Lite i Redmi Note 9 – polska premiera smartfonów już dziś

Xiaomi Mi 10 Lite oraz Redmi Note 9 to dwa smartfony, których polska premiera odbędzie się już za kilka godzin. Urządzenia zostaną zaprezentowane po godzinie 18:00 naszego czasu. Wraz z innymi produktami Xiaomi. Niskie ceny Redmi Note 9 i Mi 10 Lite sprawią, że te telefony powinny cieszyć się niemałym zainteresowaniem.

Xiaomi Mi 10 Lite i Redmi Note 9 to dwa tańsze modele chińskiej marki, które zobaczymy już dziś. Polska premiera rozpocznie się o godzinie 18:00. Wtedy ruszy transmisja na kanałach społecznościowych firmy. Potem poznamy ceny i domyślamy się, że te będą całkiem atrakcyjne.

Xiaomi Mi 10 Lite to smartfon, który w Europie debiutował pod koniec marca. Jego ceny zaczynają się od 349 euro. Jeśli planujecie oglądać polską premierę, to link do streamu znajdziecie poniżej. Oczywiście, będą też transmisje na Facebooku i Twitterze. Dane techniczne Redmi Note 9 i Xiaomi Mi 10 Lite znajdziecie poniżej.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 10 Lite 5G – dane techniczne

6,57-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4160 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z MIUI 11

Xiaomi Redmi Note 9 – dane techniczne

6,53-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli

Procesor MediaTek Helio G85

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

Czytnik kart pamięci microSD

Kamerka 13 MP do selfie

Aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP z diodą LED

Bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac



Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

Modem LTE

Dual SIM

Złącze USB C

Czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: komunikat prasowy