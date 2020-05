Samsung QLED 8K z AV1. Telewizory odtworzą YouTube’a w 8K

Samsung QLED 8K to telewizory Koreańczyków na 2020 rok, które są jednymi z pierwszych, które wspierają obsługę AV1. Google wykorzystuje ten kodek do dekodowania wideo w jakości 8K w serwisie YouTube. Nowe telewizory QLED będą więc mogły odtwarzać takie treści. Wiemy, że wspierają także standard Wi-Fi 6.

Samsung QLED 8K to telewizory, które zobaczyliśmy w trakcie targów CES 2020 i obecnie są już dostępne w sprzedaży. Jakiś czas temu wspominaliśmy, że nowe Smart TV obsługują Wi-Fi 6. Teraz dowiadujemy się, że wspierają także AV1. Dzięki temu są w stanie wyświetlać materiały z YouTube’a w pełnej rozdzielczości 7680 × 4320 pikseli.

Google wykorzystuje kodek AV1 do dekodowania materiałów w jakości 8K, które umieszczane są w serwisie YouTube. Nowe telewizory Samsung QLED wspierają sprzętową obsługę tego rozwiązania. Dlatego są w stanie sobie z nimi poradzić. Nie są to jednak jedyne Smart wspierające standard.

Nie tylko telewizory Samsung QLED 8K wspierają AV1

Samsung QLED 8K nie są jedynymi telewizorami ze sprzętową obsługą AV1. Rozwiązanie obsługują także wybrane modele marki LG. Ponadto planuje je dodać do wybranych Smart TV także TCL. Producent zrobi to przy okazji wydania aktualizacji do systemu Android TV 10, co nastąpi później w tym roku.

