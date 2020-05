OnePlus 8 Pro skrywa ciekawy tryb, którego działanie można porównać do X-Ray. Nie jest to prawdziwy rentgen, ale okazuje się, że w ten sposób można „prześwietlać” niektóre plastiki i zobaczyć, co jest pod obudową. W OnePlus 8 Pro odpowiada za to jeden z filtrów aparatu. Dokładnie ten o nazwie Photochrom.

OnePlus 8 Pro ma ciekawy aparat fotograficzny, który obsługuje różne filtry. Wśród nich jest Photochrom. Ten tryb pozwala uzyskać efekt podobny do X-Ray. To oznacza, że można w ten sposób prześwietlać plastikowe obudowy. Zobaczcie to na poniższym przykładzie.

Ben Geskin z Photochrom „prześwietlił” plastikową obudowę Apple TV. OnePlus 8 Pro z włączonym trybem pozwala podejrzeć, co znajduje się w środku. Nie działa to z każdym plastikiem, ale jak nietrudno zauważyć, tutaj efekt końcowy jest naprawdę ciekawy. Jeśli obudowa będzie ekranowana, to filtr nie zadziała.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

OnePlus 8 Pro w ten sposób pozwala również na patrzenie przez colę czy wino. Sprawdzili tu redaktorzy serwisu Neowin. Tak więc jeśli ktoś z was ma ten telefon, to może to sobie wypróbować u siebie. Dane techniczne smartfona OnePlus 8 Pro znajdziecie poniżej.

OnePlus 8 Pro 5G – dane techniczne

6,78-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 48 + 8 + 5 MP diodą LED

bateria o pojemności 4510 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X55

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

165,3 x 74,4 x 8,8 mm

Android 10 z OxygenOS 10

