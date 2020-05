Motorola Edge Plus to flagowiec, który otrzyma dwie duże aktualizacje platformy Google. Tak więc dostanie także system Android 12. Oczywiście, to oprogramowanie, które zostanie udostępnione dopiero w przyszłym roku. Motorola Edge Plus początkowo miała dostać tylko Androida 11, ale zdanie to zmieniono.

Motorola Edge Plus w momencie premiery miała obiecaną tylko jedną dużą aktualizację platformy Google. To oznacza, że na pewno otrzyma system Android 11. Jednak biorąc pod uwagę cenę smartfona, to nie było to zbyt zadowalające. Producent postanowił więc zmienić zdanie. Android 12 na ten telefon również trafi.

Firma przekazała, że Motorola Edge Plus otrzyma dwie duże aktualizacje platformy Google. Najpierw będzie to tegoroczna odsłona oprogramowania. Natomiast w 2021 roku zostanie udostępniony Android 12. Potem ewentualnie urządzenie będzie jeszcze przez około rok dostawać poprawki bezpieczeństwa. Na przykład wydawane kwartalnie.

Motorola Edge Plus została więc objęta podobnym wsparciem, co flagowce Samsunga. Koreańczycy również deklarują dostępność dwóch dużych aktualizacji Androida, a potem trzeci rok wsparcia z poprawkami. Dane techniczne modelu Motorola Edge Plus znajdziecie poniżej.

Motorola Edge Plus – dane techniczne

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 25 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 16 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

203 gramy

Android 10

