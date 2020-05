Huawei P30 Pro New Edition to odświeżony flagowiec z 2019 roku. Smartfon jest już dostępny za naszą zachodnią granicą i co ważne, ma usługi Google. Cena Huawei P30 Pro New Edition wydaje się być całkiem atrakcyjna. Choć trzeba mieć na uwadze, że telefon nie zaoferuje już dziś największej wydajności na rynku.

Huawei P30 Pro New Edition został niedawno dostrzeżony na niemieckiej stronie producenta. Teraz ruszyła jego sprzedaż. Cena to 749 euro za model mający 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Telefon dostępny jest w kolorach czarnym, aurora i srebrnym. Co bardzo istotne, ma usługi Google.

Tak, Huawei P30 Pro New Edition ma usługi Google pomimo zakazu handlu ze strony administracji Stanów Zjednoczonych. Jest to możliwe, bo nie jest to zupełnie nowy model smartfona, a taki, który debiutował jeszcze przed ogłoszeniem bana. Dlatego firma odświeżając to urządzenie może korzystać z wcześniejszych rozwiązań. Zakaz ich nie obejmuje i dotyczy tylko nowego sprzętu.

Huawei P30 Pro New Edition nie zaoferuje obecnie największej wydajności. Mimo to może być ciekawym wyborem. Ciągle jest to smartfon, który ma bardzo dobry aparat fotograficzny. Usługi Google mogą tu stanowić dodatkowy atut. Dane techniczne modelu Huawei P30 Pro New Edition znajdziecie poniżej.

Huawei P30 Pro New Edition – dane techniczne

6,47-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 980

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

128 GB miejsca na dane

czytnik kart NM o pojemności do 256 GB

kamerka 32 Mpix do selfie i wideorozmów

poczwórny aparat fotograficzny 40 Mpix f/1.6 + 20 Mpix f/2.2 + 8 Mpix f/2.4 + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

IP68

Android 9 Pie z EMUI 9.1

źródło