Galaxy S20 Plus to kolejny smartfon marki Samsung po modelu Ultra, który doczekał się oceny w teście DxOMark Mobile. Niestety, jego aparat odstaje od czołówki. Telefon uzyskał gorszy wynik od takiego Huawei Mate 30 Pro z poprzedniego roku. Jednak Samsung Galaxy S20 Plus wypadł lepiej niż iPhone 11 Pro Max.