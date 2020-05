Galaxy Note 20 to flagowiec marki Samsung, który zadebiutuje latem. Firma może umieścić w nim ciekawy wskaźnik statusu. Koreański producent złożył wniosek patentowy, gdzie opisano nowe rozwiązanie. Wiemy też, że smartfon Samsung Galaxy Note 20 ma zadebiutować na czas i nie powinno być żadnych opóźnień.

Samsung Galaxy Note 20 to smartfon z S Pen, który powinien zadebiutować latem tego roku. Koreańczycy mogą w nim zaimplementować bardzo ciekawy wskaźnik statusu. Sugeruje to patent, który firma uzyskała w Chinach. Jest to bardzo nietypowe rozwiązanie.

Ten wskaźnik statusu, który może dostać Samsung Galaxy Note 20, opisują poniższe schematy. Pomysł zakłada wykorzystanie małego obszaru wokoło przedniego aparatu w roli prezentowania informacji o pobieranych plikach czy długości nagrywanych wideo i wiele więcej. Możliwości użycia jest tu naprawdę sporo i w każdej chwili będzie je można zwiększyć aktualizacją oprogramowania. Nie wiadomo jednak, jakie dokładnie plany ma firma.

Taki wskaźnik statusu może nie trafić do Samsunga Galaxy Note 20

Pamiętajmy, że na razie jest to patent. Nie wiadomo, czy Samsung Galaxy Note 20 otrzyma taką funkcję. Jest to prawdopodobne, ale na razie nie możemy być tego pewni. Możliwe, że takie rozwiązanie zostało opracowane z myślą o innym telefonie. Na przykład flagowcu S30.

W niedługim czasie powinniśmy zobaczyć rendery modelu Samsung Galaxy Note 20. Jeśli taki wskaźnik statusu zostanie dodany, to powinien być na nich widoczny. Na razie będziemy musieli poczekać. Jednak w ciągu kilku najbliższych tygodni powinno stać się to jasne. Premiery nowego flagowca z S Pen spodziewamy się w sierpniu.

źródło