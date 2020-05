Mi 10 Pro to flagowiec Xiaomi, który jeszcze w lutym mógł pochwalić się mianem lidera w rankingu AnTuTu. Tymczasem opublikowano podsumowanie wyników za kwiecień. Co ciekawe, Xiaomi Mi 10 Pro nie znajduje się już na podium. Ranking AnTuTu ma obecnie trzech innych liderów i są to smartfony konkurencji.