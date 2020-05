Mi Mix 2 – CEO Xiaomi, Lei Jun twierdzi, że to ciągle jego ulubiony model

Mi Mix 2 to flagowiec Chińczyków z 2017 roku. Co ciekawe, CEO Xiaomi, Lei Jun niezmiennie uważa go za swój ulubiony model marki. Ceni go sobie za unikalne wzornictwo oraz ceramiczną obudowę. Fani obecnie wypatrują debiutu smartfona Xiaomi Mi Mix 4. Jest bardzo możliwe, że jego premiera nie jest odległa.

Xiaomi Mi Mix 2 to smartfon, który zadebiutował we wrześniu 2017 roku i jego premiera odbyła się tuż przed konferencją Apple z nowymi iPhone’ami. CEO firmy, Lei Jun ma duży sentyment do tego modelu. Nadal uważa ten konkretny model telefonu za jego ulubiony.

CEO Xiaomi ceni sobie smartfona Mi Mix 2 za unikalne wzornictwo. Leij Jun uważa, że ceramiczna obudowa tego modelu sprawia, że świetnie leży on w dłoniach. Podejrzewamy, że za tym sentymentem stoi coś jeszcze. Nie wiadomo jednak, co to może takiego być.

Xiaomi Mi Mix 2 to przeszłość i fani czekają na Miksa 4

Nie ukrywajmy, ale Xiaomi Mi Mix 2 to starszy model telefonu, który dziś raczej nie jest atrakcyjnym zakupem. Fani marki obecnie wypatrują innego smartfona z tej serii. To Mix 4, który to w 2019 roku nie zadebiutował. W portfolio zabrakło dla niego miejsca. Plotki mówią jednak o tym, że może pojawić się w tym roku. Tym bardziej, że na łamach Weibo firma otworzyła niedawno nowe konto poświęcone serii. Coś więc może być na rzeczy. Prawdopodobnie w tym telefonie znajdzie się bardzo szybkie ładowanie baterii o mocy 100 W.



