Flyme 8.1 – Meizu ogłasza smartfony, które dostaną aktualizację

Flyme 8.1 to nowa nakładka Meizu oparta na systemie Android 10, która trafi jako aktualizacja na starsze smartfony. Będzie to dokładnie dziesięć różnych telefonów. Właściciele tych urządzeń Meizu mogą już rejestrować się do programu pilotażowego Flyme 8.1. Mają na to czas do 15 maja. Harmonogram nie został podany.