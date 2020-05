Huawei Y8s to nowy średniak Chińczyków, który ma usługi Google. Smartfon ma oprogramowanie w postaci starszego EMUI 9.1. Telefon debiutuje w Jordanii, ale zapewne trafi także na inne rynki. Huawei Y8s ma podwójną kamerkę do selfie, co w tej półce raczej się nie zdarza. Rzućmy sobie okiem na specyfikację techniczną.