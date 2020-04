Wear OS to platforma Google dla urządzeń naręcznych, która wyewoluowała z systemu Android Wear. Tymczasem w Sklepie Play dostrzeżono nową nazwę dla aplikacji. To Wear OS by Google Smartwatch. Pojawia się więc nowy branding. Czy to jednak jest równoznaczne z tym, że gigant rzeczywiście szykuje własny zegarek?

Wear OS by Google Smartwatch (wcześniej Android Wear. Taką nazwę dostrzeżono w Sklepie Play, choć musiała ona być dostępna tylko przez jakiś czas lub też nie została zmieniona w polskim sklepie. Obecnie w zlokalizowanym ta aplikacja ma starszą nazwę. Dostrzegł ją jeden z użytkowników serwisu Reddit. W jakim celu ten nowy branding?

Dobre pytanie, które to jednak na razie pozostaje bez odpowiedzi. Sama nazwa Wear OS by Google Smartwatch to tylko nazwa i obecnie nic ponadto. Co prawda, w serwisie Reddit padły podejrzenia, że może to być związane z zegarkiem, który szykuje gigant. Jednak łączenie tego z samą, zmienioną nazwą raczej nie ma odniesienia. W rzeczywistości może to mieć też jakieś powiązania z SEO, choć to też na razie nie jest jasne.

Wear OS by Google Smartwatch to branding dla aplikacji, ale zegarek może być blisko

Jak dobrze wiemy, Google przejęło firmę Fitbit i potem przekazało, że Wear OS czeka dalszy rozwój. Domyślamy się, że zegarek firmy powstaje i wykupienie Fitbita w tym pomoże. Nie wiadomo, kiedy jednak mamy się go spodziewać. Sprzęt owiany jest na razie tajemnicą, ale nie można wykluczyć, że jego premiera odbędzie się jeszcze w tym roku.

