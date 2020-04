MIUI 13 to nadchodząca nakładka Xiaomi, której nie zobaczymy na dniach. Chińczycy dopiero co zapowiedzieli dwunastą wersję oprogramowania, ale nie przeszkodziło im to w rozpoczęciu prac nad kolejną wersją. Tak, firma już prowadzi wstępne przygotowania związane z MIUI 13, które zapewne zostanie udostępnione w 2021 roku.