MIUI 12 wnosi różne nowości w nakładce Xiaomi i są tam również nowe tapety. Jest to dokładnie 29 teł, które wyodrębniono już z nowego oprogramowania. W ten sposób tapety z MIUI 12 może pobrać sobie każdy i ustawić na własnym telefonie. Mają one rozdzielczość Full HD+ i niektóre te tła są naprawdę bardzo ciekawe.

MIUI 12 jako aktualizacja będzie udostępniane dopiero od czerwca. Wiemy już, które ze smartfonów Xiaomi dostaną nową nakładkę w pierwszej kolejności. Jeśli jednak chcecie, to już teraz możecie pobrać sobie oficjalne tapety z nowego oprogramowania. Wyodrębniono je z software i udostępniono w postaci paczki.

Xiaomi umieściło w MIUI 12 aż 29 nowych teł. Tapety są pogrupowane tematycznie i wśród nich są m.in. Mars czy bardzo ładne krajobrazy z Ziemi. Niemal wszystkie z nich możecie obejrzeć poniżej. Natomiast całą paczkę na własne urządzenie pobierzecie pod tym adresem. Tła mają rozdzielczość 1080 x 2340 lub 1080 x 2400 pikseli.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Aktualizacja MIUI 12 zawiera także nowe żywe tapety



Co ważne, są także nowe żywe tapety. Pierwsza to Super Wallpaper Earth, a druga Super Wallpaper Mars. Te można pobrać w postaci paczek APK. Warto mieć na uwadze, że wymagają do działania urządzeń Xiaomi, Redmi lub POCO, które mają MIUI 11. Na telefonach ze starszymi wersjami nakładki nie zadziałają. Co ciekawe, firma już przekazała, że zainaugurowała prace nad trzynastą wersją nakładki.



Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło