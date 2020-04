Galaxy Note 20 to nowy flagowiec marki Samsung z piórkiem S Pen, którego premiera odbędzie się latem. Koreańskie media raportują, że smartfon otrzyma procesor Exynos 992. To nowy SoC, nad którym firma pracuje od kilku miesięcy. Samsung Galaxy Note 20 zaoferuje w ten sposób lepszą wydajność względem Snapdragona 865.

Samsung Galaxy Note 20 pojawia się w plotkach nie od dziś. Nowe informacje dostarcza nam koreański ZDNet, gdzie czytamy o układzie Exynos 992. To nowy procesor, nad którym firma pracuje od jakiegoś czasu. Ma on zaoferować lepszą wydajność i sprawność energetyczną w porównaniu do chipów umieszczonych w modelach S20.

Exynos 992 ma być wytwarzany w 6-nanometrowym procesie litograficznym. W ten sposób uda się zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Można też liczyć na wzrost wydajności. Względem Snapdragona 865 mówi się o około 1-3 proc. Ponadto tak samo będzie w porównaniu do Exynosa 990, gdzie powinno to być jeszcze więcej.

Samsung Galaxy Note 20 z procesorem Exynos 992 trafi do Polski

Exynos 992 to procesor, który znajdzie się w międzynarodowych wariantach smartfonów Samsung Galaxy Note 20, a więc spodziewajmy się ich także na terenie rynków europejskich. W tym w Polsce. Plotki mówią też o tym, że Koreańczycy będą chcieli zaimplementować ten SoC w modelach dystrybuowanych na ich rynku. Odetną się w ten sposób od Qualcomma. Jednak warianty ze Snapdragonami też będą dostępne. Takie telefony trafią na przykład do Stanów Zjednoczonych czy Chin.

źródło