Xiaomi Mi 10 Pro to smartfon, który ma bardzo dobry aparat i ten został oceniony w DxOMark Mobile bardzo wysoko. Jak jednak dobrze wiemy, specjaliści z DxO testowali go z użyciem innego oprogramowania od tego, który znajduje się w MIUI 11 na telefonach dostępnych sklepach. Zgodnie z zapowiedziami, teraz to ulega zmianie. Pojawiła się nowa aktualizacja.

Xiaomi Mi 10 Pro otrzymał aktualizację do MIUI 11.0.24.0, która to wprowadza udoskonalenia obejmujące aparat. To właśnie ten update wnosi software, który był użyty w trakcie testów w DxOMark Mobile. To oznacza, że użytkownicy będą mogli teraz liczyć na jeszcze lepsze zdjęcia. Update waży 406 MB.

Na razie ta aktualizacja MIUI 11 została udostępniona na Xiaomi Mi 10 Pro z chińskiej dystrybucji. Niedługo jednak powinna pojawić się również na wersji global. Nie wiadomo, kiedy jednak to nastąpi. Dane techniczne smartfona Xiaomi Mi 10 Pro znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Pro – dane techniczne

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 20 + 12 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

