Samsung Galaxy z wysuwaną kamerą na rederach

Samsung szykuje smartfona Galaxy, który dostanie wysuwaną kamerę do selfie. Koreańczycy nie mają jeszcze takiego modelu, ale to ma się wkrótce zmienić. Telefon doczekał się przecieku i w ten sposób mamy okazję zobaczyć sprzęt na renderach. Na razie nie wiadomo, co to za model Samsung Galaxy. Nazwa jest tajemnicą.

Samsung Galaxy z wysuwaną kamerą jest w drodze. Steve Hemmerstoffer, który jest lepiej znany wszystkim jako Onleaks, opracował rendery telefonu. Na nich mamy okazję zobaczyć urządzenie z każdej strony. Zobaczmy, co przygotowują Koreańczycy. Sprzęt wygląda co najmniej ciekawie.

Nowy Samsung Galaxy ma ekran bez żadnych wcięć i wiemy, że jest to panel o przekątnej 6,5 cala. Następnie mamy wspomniany wysuwany aparat do selfie. Znajduje się tutaj jeden obiektyw. Z tyłu umieszczono aparat mający trzy sensory. Jednak konfiguracje obu kamer pozostają tajemnicą. Nie wiadomo, z czego się składają. Na pleckach widać także czytnik linii papilarnych.

Smartfon ma także USB C, ale klasycznego złącza słuchawkowego tu nie znajdziemy. Jest za to blaster IR. Urządzenie ma wymiary 183,5 x 77 x 9,2 mm. W miejscu wystającego aparatu grubość obudowy wzrasta do 9,7 mm. Rendery przygotowane przez Steve’a Hemmerstoffera znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy z wysuwaną kamerą na razie bez nazwy

Na razie nie wiadomo, co to za konkretny smartfon Samsung Galaxy. Nie wiemy też, do jakiej serii ma należeć. M, A, a może jeszcze jakiejś innej? To na razie również pozostaje tajemnicą. Na więcej szczegółów na razie będziemy musieli poczekać.

