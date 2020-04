Mi 10 SE – nowy średniak Xiaomi w TENAA. Jest specyfikacja

Mi 10 SE to nowy średniak Xiaomi, którego premiera odbędzie się jutro. W Chinach zadebiutuje on pod inną nazwą z dopiskiem Youth. Smartfona dostrzeżono na stronie TENAA i tam pojawia się specyfikacja techniczna. O Xiaomi Mi 10 SE wiemy już naprawdę sporo i zobaczmy sobie, co ten telefon ma do zaoferowania.