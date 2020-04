Redmi 10X coraz bliżej. Jest cena smartfona Xiaomi

Redmi 10X to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera jest już blisko. W sieci pojawiły się informacje o specyfikacji technicznej. Telefon może być pierwszym, który otrzyma procesor MediaTek Helio G85. Ponadto jest też cena Redmi 10X, którą ujawnił jeden z chińskich operatorów sieci komórkowych.

Redmi 10X to smartfon Xiaomi, który już pojawiał się w przeciekach. Dostrzeżono go w wykazie China Telecom i tam pojawiła się także cena. Została ona ustalona na poziomie 1499 juanów (ok. 890 złotych). Niestety, data premiery przez operatora nie została podana. Wiemy jednak sporo na temat specyfikacji technicznej.

Redmi 10X może być pierwszym smartfonem z procesorem MediaTek Helio G85. Następnie mamy ekran IPS o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości Full HD+. SoC wspomagany jest przez 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5020 mAh.

Ponadto Redmi 10X ma aparat fotograficzny z sensorami 48, 8 i dwoma 2 MP. Czytnik linii papilarnych znajduje się na pleckach. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI 11. Znane dane techniczne modelu Xiaomi Redmi 10X znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi 10X – dane techniczne

6,53-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

Procesor MediaTek Helio G85

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

Kamerka do selfie – brak szczegółów

Aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 z diodą LED

Bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

Modem LTE

Dual SIM

Złącze USB C

Czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

źródło