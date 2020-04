EMUI 10 Stable trafiło już na różne modele firmy i w Chinach także na serię Huawei Mate 10. Właśnie w Państwie Środka pojawiła się nowa aktualizacja oparta na systemie Android 10 dla tych telefonów. To EMUI 10.0.0.170. Tymczasem właściciele smartfonów z polskiej dystrybucji cały czas muszą czekać na update.

EMUI 10 Stable to aktualizacja bazująca na systemie Android 10, którą dostało już sporo telefonów chińskiej marki. Wiemy, że wśród nich jest także seria Huawei Mate 10, ale na razie tylko w Państwie Środka. To właśnie tam pojawiło się nowe uaktualnienie, które jest już udostępniane drogą OTA. Podobne trafiło niedawno do modeli P20.

Nowa aktualizacja dla Huawei Mate 10 to EMUI 10.0.0.170. Dostępna jest ona dla tych telefonów, które mają zainstalowane oprogramowanie w wersji 10.0.0.162. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży 728 megabajtów. Dostają ją tańszy wariant flagowce, wersja Pro oraz RS Porsche Design. Zarówno z wolnej dystrybucji, jak i pochodzące od operatora China Mobile.

EMUI 10 Stable dla Huawei Mate 10 i P20 ciągle nie w Polsce

Niestety, w naszym kraju sytuacja wygląda inaczej. Kolejna aktualizacja EMUI 10 Stable trafiła już jednakowo na modele Huawei Mate 10 oraz P20 z chińskiej dystrybucji, a tymczasem w Europie trzeba czekać. Wiemy, że P20-tki miały otrzymać uaktualnienie do systemu Android 10 najpóźniej w marcu. Jednak teraz mówi się o maju. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać. Możliwe, że właśnie dla telefonów pochodzących z lokalnej dystrybucji zostanie udostępnione oprogramowanie z tym numerem, które trafia teraz na te z Chin.

źródło: MyDrivers