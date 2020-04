Motorola Edge Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się dziś. Tymczasem doszło do dużego przecieku. W sieci pojawiły się rendery, wideo oraz specyfikacja techniczna flagowca Moto. Jest też cena modelu Motorola Edge Plus, która to nie będzie niska. Z drugiej strony jest to flagowy smartfon o dużych możliwościach.

Motorola Edge Plus to smartfon, który był już obiektem wielu przecieków. Dziś pod wieczór odbędzie się jego premiera i doszło do kolejnych. Wiemy już, jaka będzie cena. W sieci pojawiły się też oficjalne rendery, wideo oraz specyfikacja techniczna flagowca Moto. Rzućmy sobie na to okiem.

Cena modelu Motorola Edge Plus to tysiąc dolarów. Tanio więc nie będzie, ale z drugiej strony chyba nikt nie spodziewał się mniejszej kwoty po flagowcu? Specyfikacja jest z górnej półki i obejmuje procesor Snapdragon 865 z 12 GB pamięci RAM. Następnie mamy ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 90 Hz oraz 256 GB miejsca na dane.

Motorola Edge Plus ma także główny aparat z sensorem 108 MP. Dodatkowy obiektyw szerokokątny wspomagany jest przez matrycę 16 MP, a teleobiektyw przez 8 MP. Przednia kamerka do selfie ma sensor 25 MP. Oficjalna premiera odbędzie się o godzinie 18:00 naszego czasu. Znane dane techniczne modelu Motorola Edge Plus znajdziecie poniżej.

Motorola Edge Plus – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 25 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 16 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5170 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

161,1 x 71,3 x 9,5 mm

Android 10

źródło: Twitter