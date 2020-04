ColorOS 7 Stable to aktualizacja bazująca na systemie Android 10, która zaczyna trafiać na modele z globalnej dystrybucji. Dostają ją Oppo Reno 2/Z, A9, F11 i F11 Pro oraz R17. Najpierw Oppo zaczęło udostępniać ColorOS 7 na telefony pochodzące z Chin. Teraz także na te, które dystrybuowane są poza Państwem Środka.

ColorOS 7 Stable to oprogramowanie bazujące na systemie Android 10, które Chińczycy zapowiedzieli już jakiś czas temu. Potem doszło do zmian w terminarzu wydawniczym, co spowodowane było sytuacją z pandemią koronawirusa. Jednak na telefonach z chińskiej dystrybucji aktualizacja zaczęła pojawiać się wcześniej. Teraz w końcu trafia na modele pochodzące z międzynarodowej dystrybucji.

Te modele Oppo dostają ColorOS 7 Stable z międzynarodowej dystrybucji

Oppo Reno 2

Oppo Reno Z

Oppo A9

Oppo F11

Oppo F11 Pro

Oppo R17

Wymienione wyżej sześć smartfonów otrzymuje system Android 10 z nakładką ColorOS 7 Stable na wybranych rynkach. To oznacza, że na dostępność aktualizacji w Polsce być może jeszcze trochę poczekamy. Jednak sam fakt, że po opóźnieniach, firma wzięła się za uaktualnianie modeli z globalnej dystrybucji, z pewnością cieszy. Pamiętajmy też, że w międzyczasie zapowiedziano kolejną aktualizację ColorOS. To wydanie z numerkiem 7.1, które również zostanie udostępnione na część starszych smartfonów chińskiej marki.

